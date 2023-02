01:01:52

Hoy nos internaremos en lo profundo del bosque a través de la música étnica, la folktrónica, el pop más etéreo, la electrónica, los paisajes sonoros… una vibrante fauna animará esta travesía en la que, además, aún tendremos tiempo para jugar un rato al #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

Pod Borem (Por el bosque) - Sutari - Osty (Cardos)

Mountain Hicking - Pierre Perez-Vergara - Natural Land

Lagu - Bauchklang – Akusmatik

Souivva (La sombra) - Mental Overdrive - It ain't necessarily evil II (Mari Boine Remixed)

Forest Path, Pt. 1 - Valotihkuu - Paths

In the Silence (feat. Jessica Chapnik Kahn) - Ben Lee - Ayahuasca. Welcome to the Work

Current - Photay with Carlos Niño - An Offering

Fáinleog (Vagabundo) - The Gloaming - The Gloaming (aka 2)

Alaska - Amanda Bloom - Saffron

Leptir (Mariposa) - ETHER - Bitke na makvim poljima

Forest (feat. Nav-Vii) - Ivan Iusco - Water