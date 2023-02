01:00:02

De nuevo nos lanzamos camino adelante en busca de la calma o la catarsis y siempre a través de los sonidos y ritmos de la electrónica, el ambient, la new age, el folk de vanguardia… o, si lo prefieres, a la sintonía de los espíritus que vibran al unísono y persiguen, paso a paso, su destino, aunque éste parezca jugar al #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

Mountain Hiking - Nangman Band - Wandering

Path of Fate - Forest Elves - Roots. The First Chapter

Wahid - Gustavo Giménez & Marwan Nasser - El Camino del Lobo y de la Rata

Across The World To Be With You (feat. Ricky Kej) - Michael Whalen - Imaginary Trains

Momentum - Nils Frahm - All Melody

Closeness - Bruno Bavota & Chantal Acda - A closer distance

Landing on the Ground - Sivan Talmor & Yehezkel Raz - Vol.2. Flight of the Inner Bird

Breathe this air - Jon Hopkins - Inmunity

Catharsis (feat. Richard Bona) - Ivan Paduart, Quentin Dujardin - Catharsis

Mountain Hike - Jeroen van Vliet Moon Trio - Earth Time

Seguir caminando - Olga Román - Seguir caminando