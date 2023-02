01:00:23

Hoy, pasito a paso, llegaremos a tener momentos de disfrute solitario. Lo haremos, curiosamente, juntos y gracias a la música electrónica, el ambient, el spoken Word, la experimentación o los virtuosos de la new age. Y, además, tendremos tiempo de jugar un rato al #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

The dreaming mind, Pt. 1 - Quantic - The Best of Quantic

Where Is My Mind (Pixies) - Ásgeir - Afterglow (Deluxe)

Energía del Alma - Manu Sija - Egolimpos

Echoes of Our Memories - Gargle, Bosques de mi Mente - Absence

Primer pensamiento - Justo Bagüeste y Javier Carnicer - Lijas

Dictyota dichotoma - Xmai - Phykos

The colour of your mind - Sébastien Tellier - My God is Blue

Who Gives a Thought - Brian Eno - Foreverandevernomore

Lihkahusat [Entranced] - Mari Boine - Cuovgga Áirras-Sterna Paradisea

Just Talking To Myself - Anais Drago – Solitudo

Loosing In My Mind - Andreas Vollenweider - Whithin