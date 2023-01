01:01:26

En esta travesía descubriremos algunos lugares que, bosques aparte, enriquecen este espacio sonoro. La música nos presenta riscos y praderas, desiertos y costas en los que encontraremos nuestros paisajes interiores y donde podremos jugar sin dificultad al #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

Portal de Luz/Light Portal - Margarete Áquila - 432 Hz. Binaural

Aranfaybo - Atlántida - Atlántida

Paisaje - Alicia Alemán - Cuidar de mí

Finisterrae - Maud the moth - Orphne

Everest - Ô Lake - Still

Land of Waves - Snowdrops - Missing Island

Little yurt on the prairie (Arty Saiyyr) - Kongar-ol Ondar - Back Tuva Future

Las Dunas - Iris Almenara & Dani Odisseu - Sin Anestesia

Desert Cathedrals (feat. Charlie Bisharat) - Randal L Meek - Longings

Ridge view - Manu Delago - Parasol Peak

Towards The Bare Hill - Efterklang - Under Giant Trees

Paradise ver.3 - Swing Slow - Swing Slow