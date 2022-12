01:02:33

Estrenaremos el invierno en La Reserva de la Fonosfera con una travesía que partirá de un río para irse adentrando en los corazones hacia una noche especial. Será a través de canciones populares con las que cruzaremos, como en sueños, paisajes nevados con riachuelos de papel de plata y hasta junglas de celuloide. Lugares propicios para jugar al #escondite..

Estos son los temas que guiarán nuestros pasos:

River - Joni Mitchell - Blue

Villancico laico-gitano - Amancio Prada - Hasta otro día, Chicho

Balulalow (From A Ceremony of Carols) - Aliqua - All I Want

The Coventry Carol - Laura Cannell & Andre Bosman - New Christmas Rituals

White Christmas - Aimee Mann - Another drifter in the snow

Mechanical Christmas - Tsode - Circles

God Rest Ye Merry, Gentlemen (Abdelli Version) - Loreena McKennitt - A Midwinter Night's Dream

Appeared Out Of Thin Air - María Parra - GEA

So glad you were born - Isaac Hayes - Even Santa gets the blues

Do Not Simply Pass by Like a Dream (Duo) [feat. Josefine Opsahl] - Trine Opsahl - The Moon Stays Bright

Christmas Secret - Enya - Amarantine Special Christmas Edition

Soledad - Radio Tarifa - Rumba Argelina

Merry Christmas Mr. Lawrence (Orchestral version) - Ryuichi Sakamoto & David Sylvian - Merry Christmas Mr. Lawrence BSO