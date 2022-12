59:11

En esta ruta atravesaremos nuestros yermos interiores y nos dejaremos ir antes de regresar a esta tierra incierta. Después seguiremos las aguas desde sus confluencias hasta el mar y una vez en los confines del paisaje, buscaremos en el límpido cielo la aurora boreal y lo que se surja cuando juguemos al #escondite.

Estos son los temas que guiarán nuestros pasos:

Wellcome, Bienvenue, Bienvenidos - Tsode - Circles

This Is Your Wilderness - Jozef Van Wissem & SQüRL - Only Lovers Left Alive BSO

Dragonfly - M. Craft - Silver and Fire

Let It Go - Peter Broderick - Blackberry

Retour à la terre - Snowdrops - Missing Island

Finisterrae - Maud the Moth - Orphnē

Confluence (feat. Steve Hogarth) - Gleb Kolyadin - Gleb Kolyadin

Noche tranquila y serena - Eliseo Parra - Tribus Hispanas

Guovssahasaid ájagáttis (By the source of Aurora B) - Mari Boine Persen - Eight seasons