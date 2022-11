01:00:28

Nuestra ruta nos permitirá caminar juntos hasta el horizonte e ir un poco más allá. Buscamos una vida tranquila y feliz en este nuevo hogar y esperamos encontrarla en las olas de las praderas, las montañas y los ríos que recorreremos en canoa, aunque seguro que también tendremos tiempo para jugar al #Escondite. Estos son los temas que guiarán nuestros pasos: An Unknown Distance Yet to Run - Roomful of Teeth, Glenn Kotche and Jeffrey Zeigler - The Colorado New home - Haythem Mahbouli - Last Man On Earth Sit Around The Fire (feat. Ram Dass & East Forest) - Jon Hopkins - Music for Psychedelic Therapy A Quiet Life (feat. Blixa Bargeld) - Teho Teardo - Still Smiling Land of Waves - Snowdrops - Missing Island Walk With Me (feat. Leo Abrahams) - Maya Youssef - Finding Home Oqiton (Canoe Song) - Jeremy Dutcher - Wolastoqiyik Lintuwakonawa Ascending Mountains - María Parra - GEA Ortzimuga (Horizonte) -Oreka TX - Quercus Endorphina Andar - Irene la Sen & Xarro de las Calaveras - Cal viva Escape 700 - The Chemical Brothers - Hanna OST