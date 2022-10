01:00:08

En busca de perspectiva y un aire más puro esta ruta nos elevará hoy un poco más que otras veces. Patearemos todo tipo de senderos hasta las altas cimas, escucharemos a los árboles e invocaremos la lluvia… Nuestro objetivo es encontrar cierta paz interior, aunque también tendremos tiempo para jugar al #Escondite.

Estos son los temas que guiarán nuestros pasos:

On Your Way - The Album Leaf - In A Safe Place

Inner Peace - Carlos Cortés Bustamante - Vínculos

La montaña y el río - La familia del árbol - La montaña y el río

Voz de las montañas (con Minük) - Nicola Cruz - Siku

Aranfaybo - Atlántida - Atlántida

L'arbre - ANIAM - L'arbre

Through the Portal - Ben Carroll - Multidimensional Voice

Refugio #7 - Michaelsberg - Refugio

Las montañas - Vicente Navarro - Casi Tierra

Outsiders - Jean-Michel Blais - Dans ma main

Bless This Space - Brian Eno & Rick Holland - Drums Between The Bells