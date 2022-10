01:01:23

Estos son los temas que guiarán nuestros pasos:

Open the Gate - Musgö - Open the Gate

Forest Pulse (feat. Laraaji, Photay) - Carlos Niño & Friends - Bliss On Dear Oneness

Libélula (Ana Torroja) - Haydee Milanés - Haydee

Todo lo que querías saber - Mabe Fratti - Pies sobre la tierra

A Forest's Embrace - Paul Adams & Elizabeth Geyer - Sanctuary

Talking to God (feat. Monsdrum) - Martin Hoybye - Songtronica

Den Døde Mand (feat. Mia Guldhammer, Lars Mondrup) - Monsdrum – Folktronic

Pájaros - Versonautas – Versonautas

Las aves se reúnen en tu interior - Un rêve - Como árboles al cielo... encuentro

Escape Routes - My Brightest Diamond - All Things Will Unwind

El son del camino - María de la Flor - Single