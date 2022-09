59:21

Estos son los temas que guiarán nuestros pasos:

La Puerta - Le Parody - Porvenir

Brujas en la Montaña - Bienvenidos a la computadora - Bienvenidos a la computadora

Los Griñafitos (feat. María de los Ángeles Chiqui Ledesma, Georgina Hassan, Matías Furió) - Vuela Chiringa - Tonadí

Green Forest Song - Laurent Rochelle - Les amours invisibles

Floating - NOUS with Laraaji and Arji OceAnanda - Circle of Celebration

Colouour - Moses Sumney - Grae

Meáchan Rudaí (The Weight Of Things) - The Gloaming - The Gloaming 3

Las Dunas - Iris Almenara & Dani Odisseu - Sin Anestesia

Volos - Justin Adams & Mauro Durante - Still Moving

El amante imaginario por Lince - Löpez - Obra Apócrifa

Don't Go Without Me - Mamak Khadem – Remembrance

Long Walks And Recorded Talks - Spies On Bikes - Man Overboard