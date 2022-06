La pequeteca '¡Coli-coli-có, chiribó!' y 'La senda de los planetas' 09:39 Hoy en la "Pequeteca" dos propuestas que apuestan por la imaginación , la magia y las emociones, para contarnos dos historias familiares preciosas que se vuelven universales.

'¡Coli-coli-có, chiribó!' es el título de la primera incursión de la maestra Nuria Léon Calopa en la Literatura Infantil. Editado por Mr.MOMO , coge el título de una retahíla que su abuela les lanzaba a ella y a su hermana para hacernos viajar a un verano yeyé de la mano de la abuela Reme y su nieta Miranda. La relación especial de nietos y abuelos es otra de las patas de esta historia ilustrada - maravillosamente- por Mamen Marcén. ¿A qué os recuerda la portada?

'La senda de los planetas' es lo nuevo de una autora que ya conocemos en la Pequeteca. Silvia García, vuelve a tirar de anécdota familiar para dar rienda suelta a su creatividad y contarnos la historia de una estrellita que llegará a su destino atravesando distintas emociones que representan los planetas. Una historia de esfuerzo y superación que tiene su origen en una fotografía y que se apoya en una leyenda preciosa. Ilustrado por Isa Medina lo podéis encontrar en BabiDibu.

