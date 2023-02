54:01

¿Quién eres tú? Le pregunta la oruga a Alicia en el País de las Maravillas. Una pregunta que no es tan fácil de responder -Alicia tampoco sabe hacerlo- pero que nos facilitaría la vida a todos nosotros. ¿Quiénes somos realmente? No a qué nos dedicamos o qué nos gusta, o quién nos gustaría ser. No quienes creemos que somos ni quienes creen los demás que somos. ¿Quién eres tú? El escritor Borja Villaseca nos da algunas herramientas para averiguarlo. ¿Nos acompañas?