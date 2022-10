53:04

"Todo son palabras y colores dentro de mí que ya no sé muy bien qué representan. Me asusta pensar que invento y no fue así, y lo que descubro, el día de mi muerte lo veré de otro modo, justo en el instante de desvanecerme". Así nos recibe "Memoria de la Melancolía", fascinante, poético y caótico en la que la intelectual hilvana recuerdos de un tiempo que fue, íntimo y colectivo. Memoria de la melancolía es también el título del nuevo disco del guitarrista e investigador Samuel Diz en el que homenajea a la escritora y recorre su autobiografía a través de composiciones musicales originales de la generación del 27 y el exilio republicano español, en su mayoría inéditas, grabadas en la Huerta de San Vicente (Granada) con la guitarra de Federico García Lorca.