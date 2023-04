La libélula

30:42

#LaLiBéLuLa de Radio 3 quería hoy pegarse un buen #VueloSinMotor de pura sorpresa. No ha querido saber nada de lo que la dotación de este puesto avanzado de la imaginación iba a preparar para ella. Pretendía algo así como volar a ciegas, y en eso hemos basado la ruta. Sus hitos han sido escogidos a ojos cerrados, o más bien a ojos cegados, así que poned el oído alerta y ¡a disfrutar! Van a ser, como siempre, escritores y poetas los que nos lleven en volandas de acá para allá. Tanto es así que esta #mediahoradeevasión el tiempo adquirirá un nuevo sentido al tacto, y que nos descubriremos de otro modo poniendo en blanco la mirada multifacetada. La magia de las palabras será cosa de Menchu Gutiérrez, Giovanni Papini y Rafael Falcón y nosotros nos encargaremos de hacéroslas llegar en la voz de éste último (pescada en el Metaverso de radio3 extra) y en las de Juan Suárez. Descubriréis, además, que #DjπTito ha decidido iluminar nuestro revoloteo con canciones y composiciones de bandas y artistas como The Weeknd en per-versión de los Pentatonix, Dead Can Dance, el trío belga Laïs y Honky Tonky Sánchez.

Estos son los temas que sonarán:

Blinding Lights (The Weeknd) - Pentatonix - At Home EP

In the kingdom of the blind... - Dead Can Dance - The Serpent's Egg

Blind Boy - Laïs - Laïs Lenski

Ciego de luz - Honky Tonky Sánchez - De la piel del diablo