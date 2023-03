La libélula

33:08

Cualquiera diría que no es el Acis, ni el Lete ni el Estige, sino el río Ouse el que alimenta la charca de #LaLiBéLuLa de Radio 3. Sólo así tendría explicación el #VueloSinMotor que tenemos por delante esta velada, que no se va a regir por cartas de navegación sino por cartas postales enviadas sólo a mujeres por una escritora que, en verdad, ha acabado por ser un faro en la noche para las amantes de las letras: Virginia Woolf. Fue un 28 de marzo cuando la autora londinense puso fin a su vida y, agarrándose a eso como buena depredadora, esta #mediahoradeevasión nuestra mascota recibirá a Nora Catelli, editora del volumen "Virgina Woolf. Cartas a mujeres" publicado por la editorial Trampa Editores. Gracias a ella y a la voz de Estíbaliz de Urioste, que visitaba ocasionalmente este refugio, podremos conocer la relación que la creadora mantenía con sus cercanas y escuchar algún fragmento de sus misivas en los montajes de Juan Suárez. Como ilustrador musical, #DjπTito ha escogido canciones y composiciones inspiradas en la vida y obra de la Woolf. Temas de Evan VP, Dala, PJ Harvey, Patrick Woolf y las Indigo Girls.

Estos son los temas que sonarán:

Virginia Woolf - Evan Vp - Silencio

Virginia Woolf - Dala - Best Day

The Last Living Rose - PJ Harvey - Let England Shake

To the Lighthouse - Patrick Woolf - Lycanthropy

Virginia Woolf - Indigo Girls - Rites Of Passage