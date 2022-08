32:44

Como insecto etéreo que es, #LaLiBéLuLaR3 de Radio 3 sabe que tendréis que "aparcar" vuestros cuerpos si queréis #VolarSinMotor un poco más allá del horizonte. Por eso a ella le gusta llevarnos sobre su lomo a lugares oníricos. Por eso le encanta inducirnos al ensueño, aunque sea a través del que algún otro nos transmite en los libros o la música. Esta #mediahoradeevasión, sin ir más lejos, su revoloteo recorrerá tres obras de Andrés Barba y Carmen M. Cáceres, Maria Judite de Carvalho y Alberto Torres Blandina. En ellas, las pesadillas y los anhelos, los sueños en general, llenan las vidas de sus protagonistas de esperanza, inquietud y otras sensaciones que pueden convertirse en lastres que atenazan o catalizadores que motivan el día a día. En breve podréis escuchar algunos fragmentos en las pujantes voces de Juan Suárez. Respecto a su negociado, #DjπTito ilustrará nuestra aventura alada con canciones y composiciones de The Antogonist, Haim, Aisha Badru y Pet Shop Boys.

Estos son los temas que van a sonar:

Does Tesla Dream of Electric Sheep - The Antogonist - Tales From Space and Two-Times

Up From A Dream - Haim - Women In Music Pt. III

Dreamer - Aisha Badru - Pendulum

Dreamland (feat. Years & Years) - Pet Shop Boys - Hotspot