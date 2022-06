30:09

Bueno pues, por fin, parece que #LaLiBéLuLaR3 de Radio 3 se cree que estamos ya en verano. La verdad es que, tras aquella ola de calor calimoso y el pasado frente frío, no tenía claro que la estación hubiese terminado de llegar. Parecía resignada a la alternancia estacional como otros lo están a la de los partidos de gobierno, las vacaciones de campo y playa o el sol y sombra entre pecho y espalda… Ahora es verano. Ya sí. Para celebrarlo, o para aclimatarse (quién sabe), nuestra mascota ha pergeñado un #VueloSinMotor entre algunos textos y versos de Octavio Paz, Harry Martinson y Teresa Soto en los que el estío llega feliz a la noche y se instala en ella como un turista más. En breve los lanzaremos al éter bien untados de crema o "encroquetados" de arena en las pujantes voces de Juan Suárez. Por su parte, #DjπTito pinchará canciones y composiciones de bandas y artistas como Kishi Bashi, Maria Chaykovskaya con Gusha Katushkin, Husky Rescue, No dogs y George Gershwin encarnado en la voz poderosa de Angelique Kidjo.

Estos son los temas que van a sonar:

Summer of '42 - Kishi Bashi - Omoiyari

Лето (Verano) - Maria Chaykovskaya & Gusha Katushkin - Красота 13 (Belleza 13)

June - Husky Rescue - The Long Lost Friend

Summer day - No dogs - Go on

Summertime - Angelique Kidjo - Jazz a Saint-Germain