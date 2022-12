30:11

Lo prometido es deuda, hace unos días #LaLiBéLuLa de Radio 3 recibió emocionada la visita de la escritora y poeta Menchu Gutiérrez y, como sólo pudo catar unas páginas de la novela, nos pidió que le concediéramos un nuevo #VueloSinMotor por entre las historias que atesora. Dicho y hecho, libelulilla, prepárate para abrirte al mundo, a sus paisajes y sus gentes en lo que tardemos en abrir otra vez «La ventana inolvidable». Recuerdo a esta #HermandadDeLectores que, en este libro que publica la editorial Galaxia Gutemberg la ventana es una gran metáfora. A través de ella, sea la de una vieja casa, la de un convento a la propia ventana que es la pantalla del ordenador, podemos conocer o imaginar las vidas de multitud de personas. Eso es lo que vamos a hacer esta #mediahoradeevasión gracias a los textos de Menchu que os haremos llegar en las pujantes voces de Amaya Prieto, Berta Tapia y Juan Suárez. En cuanto a #DjπTito, hoy abrirá las ventanas de nuestros oídos pinchando canciones y composiciones de Andrea Acosta, Fajardo, Guadalupe Alvarez Luchía con Juan Ignacio Ufor al piano, Musgö y Tunng.

Estos son los temas que van a sonar:

Una Ventana - Andrea Acosta - Cartitas P.ll

Ventana - Fajardo - Arrullo magnético

Mi Ventana - Guadalupe Alvarez Luchía y Juan Ignacio Ufor - Canciones Húngaras de Béla Bartók (En vivo)

Intro + The Window - Musgö - Open the Gate

Out the window with the window - Tunng - Mother's daughter & other songs