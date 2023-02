30:37

Como mascota de esta #HermandadDeSoñadores, #LaLiBéLuLa de Radio 3 conoce a la perfección todos los rincones de este pequeño edificio. El saloncito gris perla que decoró el gran CF, el salón del hogar… y, por supuesto, la Biblioteca. Es allí donde, harta del ruido de la actualidad informativa, se fue a buscar el silencio. Y lo encontró. De hecho, encontró varios silencios inauditos que estaban escondidos en las palabras. Los habíamos ido atesorando en pasados #VuelosSinMotor que hicimos sobre las obras de Erling Kagge, Irene Vallejo y Adriana Bañares. Textos y versos en los que se nos habla de las condiciones que el silencio exige, en cómo su presencia se convierte en parte de la violencia del acoso, o que lo convierten en protagonista de situaciones distópicas en un mundo agotado… En breve os haremos llegar esos momentos, éter mediante, en las pujantes voces de Irene Valiente y Juan Suárez. Para ilustrar esta #mediahorevasión, #DjπTito ha echado mano de canciones y composiciones de Rebeca Lane, Kahimi Karie, Gastmans & Morgan y María Arnal con Marcel Bagés.

Estos son los temas que van a sonar:

Silencio - Rebeca Lane - Alma Mestiza

The silence in a storm - Kahimi Karie - It's here

Le Silence de Ton Sourire - Gastmans & Morgan - Bruit En Images

El gran silencio - María Arnal i Marcel Bagés - Clamor