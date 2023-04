31:17

Parece que le ha cogido gusto #LaLiBéLuLa de Radio 3 a surcar el espectro hertziano aprovechando la corriente que levantan las canciones. Un buen hábito, sin duda, para quienes somos aficionados a la ensoñación y amantes del poder evocador y simpático que despliegan los artistas. Por eso nuestra mascota ha propuesto, y nosotros hemos aceptado, dedicar esta #mediahoradeevasión a lo que se esconde detrás de las canciones. Todo parte del nuevo EP publicado por el trío madrileño Before The Blue, titulado precisamente Detrás de cada canción. Nosotros hemos aprovechado su mezcla de dream-pop-folk para, desde allí, ver qué hay detrás de algunas canciones en textos y versos de Bruno Galindo sobre Antonio Vega, Tolba Phanem acerca de las canciones tribales o el poema “Azul triste tren o blue train alternate take” relativo a la obra de Coltrane de Adrián Bernal. En breve lo escucharéis todo en las voces de Edu Luaces, Juan Megías en modo voyeur, y las de Juan Suárez. Hoy #DjπTito lo ha tenido un poco más fácil, y ha programado temas de los citados Before The Blue, y otros de Kuusumun Profeetta mirando las estrellas, Sona Jobarteh y Kashiwa Daisuke.

Estos son los temas que sonarán:

Detrás de cada canción - Before The Blue - Detrás de cada canción EP

Tähdenlennon aikaan (Durante la observación de estrellas) - Kuusumun Profeetta - Jatkuvasti Maailmaa Pelastamaan Kyllästynyt Supersankari

Fatafina - Sona Jobarteh - Fasiya

Jazz Pour Une Infante Défunte - Kashiwa Daisuke - Re-