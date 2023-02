31:05

#LaLiBéLuLa de Radio 3 es el animal totémico de esta #HermandadDeSoñadores y, en ese papel, no ceja en su empeño de buscar caminos que nos ayuden a trascender, a desprendernos de nuestro cuerpo para llegar libremente a la máxima expresión de nuestra humanidad. Para conseguirlo, no duda en echar la zarpa a cualquier tipo de estímulos aunque, como en esta ocasión, estos adopten la forma de la Maquinaria. Por suerte para nosotros «Maquinaria» es el título del último disco de Havalina. Un álbum conceptual en el que, tras cinco años de trabajo ya como cuarteto, la banda expresa su «miedo a la deshumanización» a «la maquinaria como concepto social que nos aliena y que no nos permite conectar con nosotros mismos ni con los demás». Hoy abundaremos en esos planteamientos lanzando al éter textos de Martín Gardella, Alberto Hontoria Maceín y Thea von Harbou que os haremos llegar en las pujantes voces de Juan Suárez. Como selector de frecuencias, #DjπTito ilustrará esta #mediahorevasión con cuatro de las canciones de la ‘Maquinaria’ de Havalina.

Estos son los temas que van a sonar:

La Palabra - Havalina – Maquinaria

Himno n 9 - Havalina - Maquinaria

Naciente - Havalina – Maquinaria

Maquinaria - Havalina - Maquinaria