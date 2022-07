31:33

Ejerciendo de animal totémico, durante la próxima #mediahoradeevasión #LaLiBéLuLaR3 de Radio 3 pretende elevarnos a lo más alto. Resulta que se ha puesto a revolotear en una danza repetitiva en torno a un disco de Sufjan Stevens y cree haber recibido la inercia necesaria para llevarnos sobre su lomo mucho más allá de la difusa línea del horizonte, a un paraje místico en el que nuestro espíritu pueda, libre-mente, #VolarSinMotor. El disco se titula «The Ascension» y en él, el músico de Detroit parece alejarse del tono folkie para adentrarse formalmente en el ruidismo, los ritmos y la electrónica. En el fondo, sin embargo, encontramos intimidad, creencia, dolor y duda, asuntos que nosotros ilustramos con textos de Arturo Martí, Christopher Morley, Edmundo Paz Soldán y Javier Sáez de Ibarra que os haremos llegar en las pujantes voces del voyeur Juan Megías y Juan Suárez. #DjπTito, de entre los quince cortes del álbum, ha escogido cinco que a su parecer recogen la esencia del mismo.

Estos son los temas que van a sonar:

Run Away With Me - Sufjan Stevens - The Ascension

The Ascension - Sufjan Stevens - The Ascension

Death Star - Sufjan Stevens - The Ascension

Video Game - Sufjan Stevens - The Ascension

Goodbye To All That - Sufjan Stevens - The Ascension