Durante la próxima #mediahoradeevasión, #LaLiBéLuLa de Radio ejercerá de animal totémico de esta tribu etérea proporcionando a sus integrantes un canal de comunicación con la naturaleza único e irrepetible. Lo cierto es que contará para ello con un médium excepcional: su Técnico de Sonido y naturalista de cabecera, Carlos de Hita. Y con un libro sagrado: el volumen «Sonidos del Mundo» que ha publicado la editorial Anaya Touring. Os recuerdo que, en este libro (subo la apuesta a “Librazo”) Carlos de Hita ha inmortalizado en el papel muchos recuerdos de los viajes que ha llevado a cabo, micrófono en mano, a lo largo de su carrera. Con él hemos visitado ya África, Asia y esta vez pondremos rumbo a América para escuchar sus selvas, sus pájaros, su lluvia. Lo que el agua cubre y lo que vive cubierto por ella. Además, escucharemos en su propia voz algunos de los montajes que acompañan, vía códigos QR, las narraciones de este fantástico y heterodoxo libro de viajes. Tampoco ha querido #DjπTito faltar a esta cita, y por eso ha programado canciones y composiciones de los portugueses Os Moscas, Manu Sija y Migala.

Estos son los temas que sonarán:

The Sounds Of America - Os Moscas - Everywhere

Lluvia Divina - Manu Sija - Egolimpos

The Whale - Migala - Así duele un verano