30:09

En estos momentos invernales, pocas cosas hay que gusten más a #LaLiBéLuLa de Radio 3 que ponerse al sol que más calienta, sobre una piedra, a resguardo del viento y aún de la brisa, y notar cómo su cuerpo se va templando poco a poco… es una sensación tan placentera que, si no fuese tan física y termodinámica, podría acabar resultando excitante. De hecho, ella no sabe qué es el erotismo, pero sí tiene claro lo que es el sol de invierno. Para compartir con nosotros esa sencilla satisfacción, se propone hoy llevarnos sobre su lomo por entre textos y versos de Eugenio Padorno, José Hierro y Pablo Guerrero. Palabras en las que el astro rey brilla y calienta incluso tras el atardecer, porque perdura en nuestra mente y que os haremos llegar en las voces del propio Pablo Guerrero y en las de Juan Suárez. En su labor de pinchadiscos, #DjπTito ilustrará nuestro revoloteo con canciones de Extremoduro, Lorena Álvarez, Gabriel Vidanauta, Cosmo Sheldrake e Idoipe.

Estos son los temas que van a sonar:

Sol de Invierno - Extremoduro - Canciones 1989-2013

Fotón al sol - Gabriel Vidanauta - Ná

Solar Waltz - Cosmo Sheldrake - The Much Much How How & I

O Sol Espunta - Idoipe - Cierzo Lento