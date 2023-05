30:42

Habrá quien ni se lo haya planteado, pero os confieso que a #LaLiBéLuLa de Radio 3 le gusta el "treque-treque". Bueno, aclaro: el suyo propio lo practica con naturalidad, cuando el ciclo lo pide. Pero el de los humanos despierta su curiosidad. Y más si se presenta, como hoy, en "relatos que nos hablan de una sexualidad diversa e inclusiva, alejada de los estereotipos marcados por la pornografía y por el sexo falocéntrico. Según esa premisa, y bajo una portada llena de helados, así nos presenta el volumen "Sexo. Fora de Norma" que publica Rayo Verde los trece cuentos finalistas del Premio de Literatura Erótica Feminista. Como novedad, en esta ocasión todas las historias responden a un mismo marco temático: el sexo sin penetración. De este volumen os acercaremos hoy un par de fragmentos de las que firman Laura Pallarés Chumillas y Sonia Boj Escobedo en las pujantes voces de Amaya Prieto y Juan Suárez. Por su parte, ilustrar esta, #DjπTito pinchará canciones de Zella Day, Out In The Sun y The Pinker Tones.

Estos son los temas que van a sonar:

You Sexy Thing (Hot Chocolate) - Zella Day - You Sexy Thing Single

Contactless - Out in the sun - Contactless

Sexyrobot - The Pinker Tones - Wild Animals