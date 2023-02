La libélula

30:49

Después de disfrutar en el Festival Vociferio de las proyecciones de las videocreaciones de Palabra Voyeur, a #LaLiBéLuLa deRadio 3 le ha entrado el apetito (por no decir la gula) de repasar algunas de las cosas que, fruto del aislamiento y la necesidad, se han ido generado en este pequeño refugio. No me refiero a las recetas de guerrilla de Malotto, ni a las sesiones de Pitito, sino a los “audiolibros” de #Litercast. La verdad es que disfrutamos tanto haciéndolo, libelulilla, que el día menos pensado volvemos a darle al asunto. ¿Qué hace falta para eso? Pues no sé… quizás un empujón por parte de la #HermandadDeSoñadores que está al otro lado de la onda… Y un día de 36 horas que transcurra entre el Metaverso y La Reserva de la Fonosfera… sea como sea, lo que sí podemos hacer es disfrutar de nuevo de alguno de los audios. Por ejemplo, estos tres de Salvador Elizondo, Enrique Anderson Imbert y León Felipe que lanzaremos al éter entre Juan Luis Martín y Juan Suárez. De la música se encargará, como suele, #DjπTito, quien pinchará canciones y composiciones de Michael Whalen, This Mortal Coil, Esperanza Spalding y Nubla.

Estos son los temas que van a sonar:

Imaginary Trains - Michael Whalen - Imaginary Trains

Song To The Siren - This Mortal Coil - It'll End In Tears

Crowned & Kissed - Esperanza Spalding - Radio Music Society

Trenes - Nubla - Saipán