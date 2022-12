31:30

#LaLiBéLuLa de Radio 3 está nerviosa porque nos escucha hablar de que llegamos al fin, de que se acaba el año… y piensa que nos ha embargado una locura apocalíptica… pero libelulilla, que no es eso. El mundo seguirá, pero el año se acaba. Son cosas humanas, juegos de calendario, excusas que nos buscamos (pues en eso somos expertos) para celebrar otra fiesta más en este valle de lágrimas… antes de que todo acabe. Ahora en serio, para que #LaLiBéLuLa no se altere esta #mediahoradeevasión le vamos a presentar algunas historias con las que cerrar el 2022 entre risas (aunque sean sardónicas), buenos libros y mejores manjares. Nos las ceden Javier Crespo, Mary Ann Clark Bremer y Andrea Camilleri y nosotros os las haremos llegar, éter mediante, en las pujantes voces de Paloma Cortina y Juan Suárez. En cuanto a la música, #DjπTito ilustrará nuestro revoloteo con canciones y composiciones de Soleá Morente y La Estrella de David con Estrella Fugaz, Piano Magic, The Breeders, Regina Spektor y Lhasa de Sela.

Estos son los temas que van a sonar:

Fin De Año (Feat. Estrella Fugaz) - Soleá Morente y La Estrella de David - Fin de año (single)

The end of the dark, tired year - Piano Magic - The Troubled Sleep Of Piano Magic

New Year - The Breeders - Last Splash

New Year - Regina Spektor - Remember us to life

Para el Fin del Mundo o el Año Nuevo - Lhasa - The Living Road



¡Feliz Año Nuevo, #HermandadDeLectores!