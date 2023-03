La libélula

33:33

Como #LaLiBéLuLa de Radio 3 es nuestro animal totémico, trata de mediar entre nuestra imaginación y los entes elementales y los seres etéreos que habitan el espectro hertziano. Por eso se ha propuesto dedicar la próxima #mediahoradeevasión a llevarnos un poco más allá de la línea del horizonte. Quiere que, apelando al puro espíritu, lleguemos a trascender hasta un puro plano espiritual. Para conseguir su propósito, nuestra mascota ha escogido, como un lema reencarnado, textos y versos de Ralph Waldo Emerson, Ben Okri y Walt Whitman que, con más o menos dramatismo o humor, buscan nuestro perfeccionamiento y elevación. En breve os los haremos llegar en las pujantes voces de Juan Suárez. Como acólito entregado, #DjπTito ilustrará nuestro revoloteo con canciones y composiciones de Sherry Finzer, Kevin Kern, Antony and The Johnsons, Dead Can Dance y The Police.

Estos son los temas que sonarán:

Journey With Spirit - Sherry Finzer - Connections

Light Spirit - Kevin Kern - Endless Blue Sky

The spirit was gone - Antony and The Johnsons - Swanlights

Yulunga (Spirit Dance) - Dead Can Dance - Into the labyrinth

Spirits In The Material World - The Police - Their Greatest Hits