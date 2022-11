30:09

#LaLiBéLuLa de Radio 3 lleva dos jornadas viendo pulular a su alrededor muertos vivientes y, según confiesa, no ha notado ninguna diferencia con el resto de los días. Está llegando a pensar que nuestra especie, más que al animal, debería pertenecer al reino vegetal. Ha llegado incluso a sugerir que a muchos se nos eche, directamente, a la compostera para que sirvamos para nutrir al resto de las especies más pujantes. Y todo sin acritud, que conste… ¡Caramba, libelulilla! Nunca había sido tan dura con nosotros #LaLiBéLuLa. Parece querer hacernos despertar y, por eso, nos ha pedido que lancemos al éter algunos versos y textos de Ana Blandiana, Lucía Estrada y Tolkien que nos hablan de estos temas y que, desde este refugio en medio del desolado Páramo Hertziano, os haremos llegar a través del espectro radiofónico en las pujantes voces de Juan Suárez. #DjπTito, que parece haber espabilado, ilustrará nuestro revoloteo con canciones y composiciones de Ghost World, Karen Koltrane, Syd Barret en perversión de The Jesus And Mary Chain, Hugo Guedes y La Baraka.

Estos son los temas que van a sonar:

Vegetable State - Ghost World - Spin

Las Bragas - Veronica Orozco - Veronica Orozco

Vegetable Man (Syd Barrett) - The Jesus And Mary Chain - Upside Down (single)

Música Vegetal - Hugo Guedes - Música Vegetal

Végétal - La Baraka - Soliloques d'un solide en inertie