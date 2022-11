31:15

Animada por vuestras visitas sabatinas, #LaLiBéLuLa de Radio 3 está descubriendo espacios de esta reserva que aún no conocía. Nuevas montañas, bosques y riachuelos se despliegan ante sus ojos compuestos dibujando un mapa mental que aquí vamos transcribiendo como hicieran los viejos cartógrafos. La única diferencia es que, en lugar de navegantes, nosotros contamos con la #HermandadDeSoñadores. Ante nuestra imaginación, la Tierra se convierte en un lugar nuevo y desconocido que invita a la exploración. El planeta más cercano y también el más sorprendente ante la mirada ajena de quienes habitan el éter. Para que os hagáis una idea, en breve os lo presentaremos en textos y versos de Carl Sagan, Scott Kelly y Leopoldo Castilla “Teuco” que escucharéis en las voces de este último voyeur y las de Juan Suárez. #DjπTito, en plan ilustrador sonoro, pinchará canciones y composiciones de Awen Magic Land, FM Leinert con Hakim Ludin, Macaco con Jorge Drexler y Joan Manuel Serrat y Simon & Garfunkel.

Estos son los temas que van a sonar:

Planeta Tierra - Awen Magic Land - OpenLand

Blue Planet - FM Leinert, Hakim Ludin - Blue Planet (Peace for Kabul)

Blue (Diminuto Planeta Azul) (ft. Jorge Drexler, Joan Manuel Serrat) - Macaco - Civilizado Como los Animales

Citizen of the Planet - Simon & Garfunkel - Old Friends