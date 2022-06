31:42

La noche de este jueves ¡¡tenemos Ficción Sonora! Sí, amigos, #LaLiBéLuLaR3 de radio 3 no se va a separar del receptor para escuchar en directo en radio 3 «Regreso a la Calle Mayor», el particular homenaje al cineasta Juan Antonio Bardem que han organizado RNE y la Filmoteca Española. Tantas ganas tienes nuestra mascota que hoy quiere revolotear a ras de suelo o, como ella ha dicho, “a pie de calle”. Para ello, esta #mediahoradeevasión le hemos pergeñado una ruta que la llevará por entre textos y poemas de Camilo José Cela, Nick Hornby, Marina Oroza y Concha Méndez. Sus palabras nos ayudarán a disfrutar de los bancos, la música callejera, las calles con carácter e incluso del vagabundeo en solitario, aunque a vosotros os guiarán las pujantes voces de Irene Rivas, Santiago Bustamante y Juan Suárez. #DjπTito, por su parte, ilustrará este #VueloSinMotor con canciones de Kamala, Jose Luis Perales, Reggie Miles, David Villanueva y Ulises y los libros.

Estos son los temas que van a sonar:

Fantasías callejeras - Kamala - Sonámbula

En un banco de la calle - Jose Luis Perales - Calma

You Can Be a Street Musician - Reggie Miles - War Mongerin' Man

Calle - David Villanueva - Planeta mojado

Calles vacías - Ulises y los libros -El último Telémaco