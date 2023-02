La libélula

30:14

Esta vez, #LaLiBéLuLa de Radio 3 tótem de esta #HermandadDeSoñadores, se traslada a Valencia. Lo hace porque en la XII edición del Festival de Poesía VOCIFERIO, se van a proyectar treinta minutazos de las videocreaciones de Palabra Voyeur y luego los finalistas del I Premio de Videopoesía "Ojo Fiero", que será entregado por nosotros. Todo un lujazo que nos permitirá disfrutar del ambiente poético de la ciudad del Turia y encontrarnos con los que por allí paséis. Por si alguien no sabe qué es Palabra Voyeur, os cuento que se trató de videocreaciones en torno a la #Literatura que convirtieron en imagen algunos textos selectos extraídos de las obras de autores de toda época y lugar. Breves fogonazos literarios que, entre líneas, abrían las puertas de nuestra imaginación a otros mundos, a personajes diversos y sensaciones indescriptibles que iban más allá del hecho radiofónico. Una obra colectiva de Juan Megías, Ainara Pardal, Lisi Búa, Jon Rod y Juan Suárez. Hoy escucharemos algunas de estas piezas con textos de David Trashumante, Miguel Hernández y Edgar Borges mientras #DjπTito pincha temas de Fish, Silvana Sosto, Silvia Pérez Cruz con Raül Fernández Miró “Refree” y Elhombreviento.

Estos son los temas que van a sonar:

The Voyeur (I Like to Watch) · Fish - Vigil In A Wilderness Of Mirrors

Tu Voyeur - Silvana Sosto - Salida al mar

Compañero (Elegía A Ramón Sijé) - Silvia Pérez Cruz y Raül Fernández Miró - granada

Volverse a ver - Elhombreviento - Las aventuras de Señor Bajito