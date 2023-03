La libélula

30:54

No hay nada como visitar una buena #Biblioteca para que dé comienzo un #VueloSinMotor. Es lo que ha hecho hoy nuestra mascota. #LaLiBéLuLa de Radio 3. Se ha puesto a sobrevolar los anaqueles y mesas repletos de libros y sus imaginaciones han crecido a ojos vistas. De hecho, aunque ha hecho planes para unos cuantos días, esta #mediahoradeevasión se ve ya definida en su mirada multifacetada. Lo digo porque todo va a girar en torno a la vista y la mirada. Echándole la zarpa a unos cuantos textos aquí inauditos, pretende dejarnos claro lo que supone ver en la vida, las capacidades visuales a las que nos lleva la mente, la visión en las tierras del no-ver y la necesidad de aprender a mirar de otra manera. Todo lo ha encontrado en textos y poemas de Noni Benegas, Santiago Ramón y Cajal, Oswaldo Guerra Sánchez y Siegfried Lenz que haremos llegar a vuestros oídos en las pujantes voces de Jose Manuel Sebastián y Juan Suárez. Casi a ciegas, pues lo ha hecho a base de escuchar, #DjπTito ha seleccionado hoy canciones y composiciones de La Buena Vida, Susana Baca, Jackson And His Computerband, Fafo Hernández y Cecilio Massanet con Juanjo Coba y La Niña del Cabo con Pedro Kalongi.

Estos son los temas que sonarán:

Mi punto de vista - La buena vida – Panorama

Tu mirada y mi voz - Susana Baca - Susana Baca

Vista - Jackson And His Computerband - Glow

Nubes con mirada de hielo - Fafo Hernández, Cecilio Massanet y Juanjo Coba - El bosque de las palabras perdidas

Miradas (feat. Pedro Kalongi) - La Niña del Cabo - Matajari Maldonado