30:25

Nuestra mascota #LaLiBéLuLa de Radio 3 es un poco chulita. Dice que vive al margen de los cambios de hora y se carcajea cuando ve lo atribulados que nos tienen durante unos días. Es verdad que ella va ajustando de manera natural sus rutinas a la presencia del Sol, pero ahora se mete con nosotros en este refugio que es, de facto, su guarida. Por algo será… quizás la negrura de la noche le cause tanta inquietud como a nosotros. Por si acaso, y aunque no lo reconozca, esta #mediahoradeevasión le vamos a servir bien aliñados unos cuantos fragmentos del ensayo Oda a la oscuridad que ha publicado la editorial Capitán Swing según la traducción de (Ana Flecha Marco). En él, la periodista, fotógrafa y asesora Sigri Sandberg se lanza a vivir la noche polar para superar su “acluofobia” y, de paso, “medita sobre el significado cultural, histórico, psicológico y científico de la oscuridad”. Hoy os haremos llegar algunos fragmentos en las pujantes voces de Juan Suárez. Musicalmente, #DjπTito nuestro revoloteo con canciones y composiciones de Deluxe, Gustavo Giménez, Moby y Ana Alcaide.

Estos son los temas que van a sonar:

Ver en la oscuridad - Deluxe - Fin de un viaje infinito

Elogio De La Oscuridad - Gustavo Giménez - ORA

This wild darkness - Moby - Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt

Era oscuro - Ana Alcaide - Como la Luna y el Sol