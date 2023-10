01:02:19

Hay algo profundo que impulsa a esta #HermandadDeSoñadores. #LaLiBéLuLa de Radio 3 lo sabe y como animal totémico de esta tribu etérea hoy nos ha propuesto explorar el entorno a un nivel molecular. Se piensa ella que vamos a encontrar a esa escala el secreto de la imaginación, pero no tiene en cuenta el peligro que corremos de abismarnos, de perdernos por ese áspero camino como vulgares astronautas de película. Sea como sea, nosotros vamos a tratar de complacerla dedicando #unahoradeevasión a descender a esos mundos microscópicos. Para ello nos valdremos de textos y poemas de Jorge Eduardo Eielson, Yuval Noah Harari, Esther Ramón, Norman Spinrad y Víctor López que haremos llegar a vuestros oídos en la voz de este último y en las de Juan Megías, Gustavo Adolfo Bautista y Juan Suárez. Como pinchadiscos residente, #DjπTito ha seleccionado hoy canciones y composiciones de Pi McCarthy (inspiradora de esta aventura alada), Arthur Henrique, A Capella Science, Joanna Gemma Auguri, Karl Bartos, Hayley Kiyoko, White Poppy, Tori Amos y Love Solfege.

Estos son los temas que sonarán:

Molecular - Pi McCarthy - Molecular (single)

As Moléculas (feat. Letícia Oliveira, Leonel Laterza) - Artur Henrique - A Fonte Dos Sentidos

The Molecular Shape of You (Ed Sheeran Parody) - A Capella Science - The Molecular Shape of You

Molecules of Light - Joanna Gemma Auguri - 11

Atomium - Karl Bartos - Off the Record

Molecules - Hayley Kiyoko - Expectations

Love Molecules - White Poppy - The Pink Haze of Love

Bang - Tori Amos - Native Invader

Molecule - Love Solfege - Le blanc et noir