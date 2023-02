29:57

Como a su juicio hace mucho que no viaja (en realidad una semana más o menos) durante la próxima #mediahoradeevasión, #LaLiBéLuLa de Radio 3 dirigirá al otro extremo del Mediterráneo su infatigable #VueloSinMotor. Bueno, sin motor y sin aleteo, porque en esta ocasión se ha dejado arrastrar cómodamente hasta las costas de Israel gracias a los misteriosos sones que desde allí llegan y que ella caza al vuelo. Sea como sea, el impulso musical ha servido para lanzar al éter algunos textos del arquitecto holandés Rem Koolhaas, la novelista Agatha Christie y el eminente “cuentista” Isaac Bashevis Singer que nos sitúan en Tierra Santa y despliegan ante nuestra mirada compuesta la compleja antigüedad que habita ese espacio la imaginación del crimen y las alucinaciones místicas. Nosotros os acercaremos todo eso en las pujantes voces de Juan Suárez. #DjπTito ha escogido para este revoloteo canciones de bandas y artistas como Eladio y los Seres queridos, Full Trunk con Sivan Talmor, el Yamma Ensemble y la banda King Isxan.

Estos son los temas que van a sonar:

Jerusalén - Eladio y los Seres queridos – Academia

As a Stone (feat. Sivan Talmor) - Full Trunk - Show Us What You Got

A song of mystery - Yamma Ensemble - Rose of the winds

Terroir - King Isxan - Gishra L'anani