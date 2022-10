31:45

La familia sobrevenida que #LaLiBéLuLa de Radio 3 acoge en este pequeño refugio la integra una tropa de lo más variopinta. Pitito, Maloto, Melindo e Isberto vienen cada uno de su padre y de su madre y tienen historias personales tan diversas como sorprendentes de las que nuestra mascota saca chicha para alimentar sus ensoñaciones. Por eso queremos ver cómo reacciona cuando sobrevolemos «Mientras estamos muertos». Así se titula el último volumen de relatos del escritor madrileño José Ovejero publicado por la editorial Páginas de Espuma. Un libro de historias entrelazadas que esbozan la vida de una familia de clase obrera en los años del tardofranquismo. Salpicada de momentos que nos llevan del terror a la comedia Ovejero nos habla de “tensiones familiares y violencias silenciosas, del deseo de escapar a las limitaciones de clase, y también de amor”. Él mismo nos presentará su libro, del que escucharemos algunos fragmentos en las voces de Juan Suárez. #DjπTito, ilustrará nuestro revoloteo con canciones y piezas de Iris Almenara con Dani Odisseu, Guillemka, Claudio H. y La Banda y dos perversiones de Nancy Sinatra y Cecilia a cargo de Robert Gordon y Lidia Pujol respectivamente.

Estos son los temas que van a sonar:

La Ropa de los Muertos - Iris Almenara & Dani Odisseu - Sin Anestesia

Vida y muerte - Guillemka - Apagón analógico

Canta la muerte - Claudio H. y La Banda - Placer de volar

These Boots Are Made For Walkin' (Nancy Sinatra) - Robert Gordon - Satisfied Mind

Morir - Lídia Pujol - Conversando con Cecilia