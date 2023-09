59:32

Gracias a la mirada multifacetada de #LaLiBéLuLa de Radio 3 aquí podemos observar la realidad como un mosaico de imágenes caleidoscópicas. Lo cierto es que así, a simple vista, todo resulta un tanto extraño, pero sin duda la profusión de visiones e ideas permite que nuestra mente juguetona construya pensamientos diferentes, heterodoxos, a veces un tanto oníricos… y al fin y al cabo eso es lo que buscamos en esta #horadeevasión.

Hoy mismo, nuestra mascota nos va a ayudar a encontrar cosas dentro de cosas, e incluso en nosotros mismos. Va a ser este un revoloteo entre muñecas rusas gracias al volumen titulado Matrioska de Selena Millares que publica El Sastre de Apollinaire y a otros textos de Luis Manuel Ruiz, Iván Carabaño Aguado y Kike Babas que os haremos llegar en las voces del propio Kike y en las de Juan Suárez.

Además de eso, #DjπTito ilustrará nuestra aventura alada con el spoken Word de Iris Almenara y Dani Odisseu y las canciones y composiciones de Hatmakers, Marine Eyes, Jon Hopkins, el German Kucich Trio, Bob Marley en perversión de Quintorigo, Esfumato, la Baldosa Flotante, Cintaadhesiva y Gabriel Vidanauta.

Estos son los temas que sonarán:

Insanity Inside - Hatmakers - The Incredibly Story Of The Man Who Said Yeah

Adentro - Iris Almenara & Dani Odisseu - Sin Anestesia

What's On The Inside (feat. City Of Dawn) - Marine Eyes - Chamomile

Insides - Jon Hopkins - Insides

Waiting like an insect - Germán Kucich Trío - Inside

Redemption song (Bob Marley) - Quintorigo - Il cannone

Dentro (versión acústica) - Esfumato - Juguetes y sombras

Ahí fuera - La baldosa flotante - Amniótico

Interior - Cintaadhesiva - Sofía e as Postsocráticas

Un polímero sintético es mi nuevo niño interior (con Borja Picó) - Gabriel Vidanauta - Lo que diente mi corazón