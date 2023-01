30:29

Vuelve hoy #LaLiBéLuLa de Radio 3 a proponernos un revoloteo por entre las aves, sus depredadoras pero también sus compañeras en esto de surcar el aire. Ella las admira tanto como las teme, pero sabe que a nosotros, los humanos, nos atraen su libertad y su dominio de ese medio intangible y que, además, las hacemos imagen de nuestra imaginación y de nuestros anhelos, e inspiración de muchos de nuestros sueños. Para calzarnos sus alas, echaremos de nuevo mano del número #274, de la Revista de poesía, arte y pensamiento Litoral que tiene a las Aves como protagonistas. Entre sus láminas a todo color, hemos escogido hoy narraciones y versos de su director, Lorenzo Saval, y de Eloy Sánchez Rosillo, Miguel Ángel Zapata y Teo Serna. Un buen puñado de textos en los que asoman gorriones, gansos, mirlos y otros pájaros y que os haremos llegar, éter mediante, en las pujantes voces de Juan Suárez. Para ilustrar esta #mediahoradeevasión, #DjπTito pinchará canciones de Imagine Dragons, Agnes Obel, Maria Egorova, The Verve y Rosemary & Garlic.

Estos son los temas que van a sonar:

Birds (feat. Elisa) - Imagine Dragons - Birds (single)

Brother Sparrow - Agnes Obel - Philharmonics

La Lección Del Mirlo - Maria Egorova - La Lección Del Mirlo

Where The Geese Go - The Verve - The Verve A storm in heaven (2016 Collector's Deluxe Reissue)

Birds - Rosemary & Garlic - Rosemary & Garlic