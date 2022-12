30:55

Ante un día como el que se avecina, dedicado a los Santos Inocentes de todo tiempo y lugar, #LaLiBéLuLa de Radio 3 se ha tomado en serio su papel de animal totémico de esta tribu etérea y nos ha pedido que pongamos nuestra atención en algunos seres cuya indefensión sea proverbial: las aves. Curioso que obre así, cuando son ellas casi las únicas capaces de llevársela al buche en esta charca… pero pues nos lo pide, allá que vamos… Para ello, echaremos mano del último número, el #274, de la Revista de poesía, arte y pensamiento Litoral. Las Aves son sus indiscutibles protagonistas pues, como dice su director Lorenzo Saval, “Todas las preguntas que el ser humano se ha planteado sobre la verdad del mundo, sobre su origen, sobre la iluminación, tienen su respuesta en el cielo y las criaturas que lo habitan son los únicos guardianes del secreto”. En breve buscaremos algunas de esas respuestas en los textos y versos de Joaquín Araujo, Pedro Salinas, Karmelo C. Iribarren y Saint-John Perse que os haremos llegar en las pujantes voces de Juan Suárez. En cuanto a la música, #DjπTito pinchará canciones y composiciones de Chicaloyoh, Bruno Coulais, Nick Cave, Wimme, Juan Ramón Jiménez en la voz de Domingo Henares, Lhasa de Sela y La Baldosa Flotante.

Estos son los temas que van a sonar:

Psychophonie pour les oiseaux disparus - Chicaloyoh - L'Inventaire Des Disparitions

To Be By Your Side (feat. Nick Cave) - Bruno Coulais - Nómadas del Viento

Lottit (Pájaros) - Wimme - Mun

Balada triste del pájaro de agua (Juan Ramón Jiménez) - Domingo Henares - Juan Ramón Jiménez

El pájaro - Lhasa de Sela - La llorona

Pájaro y beso - La baldosa flotante - Amniótico