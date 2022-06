30:18

#LaLiBéLuLaR3 de Radio 3 comienza a ponerse en modo veraneo y por eso ha decidido llevarnos sobre su lomo hasta la costa. Lo que pasa es que, conociéndola, sabemos que no tocará sólo playa, cubito y pala o chiringuito. Mejor será que metamos en la maleta las gafas de ver bien lejos, una botella de agua y muchas ganas de viajar en el tiempo y el espacio, pues nuestro destino es «El Mediterráneo» en toda su extensión. Sí, amigos, «El Mediterráneo» es el tema al que dedica su último número, el #273, la Revista de poesía, arte y pensamiento Litoral. En palabras de su director Lorenzo Saval: “Un mar cálido, plácido, de tono azulado que tiene escrita en sus olas y en sus playas la historia de grandes culturas”. Nosotros lo comprobaremos en esta primera oleada de lecturas gracias a los textos y poemas de Carlos García Gual, Xavier Guillén, Miguel Gómez y Sophia de Mello Breyner Andresen. #DjπTito se encargará de ilustrar nuestro revoloteo con canciones y composiciones de Facto Delafe y Las flores azules, Kristi Stassinopoulou, Moustaki en la voz de Marina Rossell, la jazzwoman italiana Ilaria Capalbo y nuestra sanadora María José Llergo.

Estos son los temas que van a sonar:

Mediterráneo - Facto Delafe y Las flores azules - Versus el monstruo de Las Ramblas

Waves - Kristi Stassinopoulou - The Secrets of the Rocks

En el Mediterrani - Marina Rossell - canta Moustaki

Mare Nostrum (feat. Andreas Hourdakis...) - Ilaria Capalbo - Karthago

Nana del Mediterráneo - María José Llergo - Sanación