30:40

#LaLiBéLuLa deRadio 3 salió ayer por la ventana y aún no ha regresado al refugio. No sabemos si habrá sufrido algún percance, aunque las vibras que recibimos son buenas. Esperemos que se trate de sus alas simétricas zumbando a todo trapo sobre la superficie espejeante de la charca, mientras ella se agencia una buena cena… Sea como sea, no está. Ha desaparecido. O está desapareciendo mientras yo hablo. Por si estuviera rondando estas cuatro paredes, hemos pensado plantarle ante las fauces tres fragmentos sobre algunos desaparecidos que siguen estando presentes en el pensamiento de autores como Francisco Javier Irazoki, Paula Lapido y Marta Sanz. Hermanos, maridos, hijos, amantes, amigos… dejan notar su ausencia en estos textos que os haremos llegar en las voces de Antonio Abenojar, Ernesto Ortega, María José Parejo, Paloma Cortina y Juan Suárez. Quien no falta en su puesto es #DjπTito, que pinchará canciones y composiciones de Jon Hopkins, Jane Joyd, Marmoset, Efterklang, Amaro Ferreiro y Los Planetas.

Estos son los temas que van a sonar:

We disappear - Jon Hopkins - Inmunity

Heartless horse (The dissapearing act) - Jane Joyd - Shy Little Jane Presents- The Dramatic tale of her animals

Missing Man - Marmoset - Florist Fired

Verden forsvinder (El mundo desaparece) - Efterklang - Altid Sammen

Al desaparecer - Amaro Ferreiro - [Biólogo]

Desaparecer - Los Planetas - Una Semana en el Motor de un Autobús