30:12

Entre los vicios confesables de #LaLiBéLuLa de Radio 3 está el juego. No el de azar, pues no confía en la suerte, sino el mero ejercicio recreativo. Le encanta competir, se apasiona cuando nos ve disfrutar con las construcciones fugaces o cuando adoptamos roles en situaciones inventadas por mero entretenimiento. Por eso hoy se ha ilusionado tanto cuando le hemos anunciado que íbamos a visitar La Juguetería Mágica. Lo que no sospecha es que se trata de una novela publicada por la editorial Sexto Piso. Es obra de la escritora norteamericana Angela Carter y trata sobre “el despertar a la sexualidad y a la rebeldía femenina” de Melanie, su protagonista. Pero, por darle gusto a nuestra mascota, hoy nos centraremos en los pasajes en los que la propia juguetería y los juguetes son los protagonistas. En breve os haremos llegar algunos fragmentos del texto en las pujantes voces Juan Suárez. Para ilustrar esta #mediahoradeevasión, #DjπTito ha escogido canciones y composiciones de Ashes, Ben Simone, Enya, Nico Vega y Amaral.

Estos son los temas que van a sonar:

Mr. Nemo's Toy Store - Ashes - Feast of Paradise

Toy Store - Ben Simone - Toy Store

One toy soldier - Enya - And Winter Came

Wooden dolls - Nico Vega - Nico Vega

Juguetes Rotos - Amaral - Salto Al Color