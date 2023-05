30:31

#LaLiBéLuLa de Radio 3 se ha encontrado durante toda la jornada pasada a muchísima gente pululando por las inmediaciones de la charca. La pobre no se había enterado de que era un día festivo y se pensaba que venía todo el mundo a verla… animalito… El caso es que luego nos ha preguntado si quedaba alguien trabajando en la ciudad que se otea en el horizonte. Evidentemente, le hemos respondido que lo hacía Rita… Nuestra mascota no conocía la historia de Rita la Cantaora, y tampoco nosotros se la vamos a contar. Lo que sí vamos a hacer es poner a trabajar durante esta #mediahoradeevasión a unas cuantas Ritas. Para empezar en los textos que firman Rita Indiana y Enrique Vila-Matas y que os haremos llegar en las pujantes voces de Mona León, Carlos Faraco, Carlos Hurtado, Manu Espada y en los montajes de Mayca Aguilera y Juan Suárez. Por su parte, #DjπTito se lo ha currado programando canciones y composiciones Gertrudis, Rita Lee & Roberto De Carvalho, Rita Hayworth y los Hombres G en per-versión de El Hombre Gancho.

Estos son los temas que sonarán:

Rita - Gertrudis - Gertrudis

Baño de Espuma (Banho de Espuma) - Rita Lee & Roberto De Carvalho - Baila Conmigo

Put The Blame On Mame - Rita Hayworth - 100 Years Of Cinema

Rita - El Hombre Gancho - Voy A Pasármelo Bien (Un Tributo A Hombres G)