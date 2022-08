32:04

A ojos de #LaLiBéLuLaR3 de Radio 3, un bicho bastante individualista y solitario, la sociedad humana se parece bastante a esas aglomeraciones de criaturas que tanto la inquietan. Desde el rebaño de ñúes a la manada de hienas, del enjambre de abejas al cardumen de sardinas, la masa la agobia, pero lo peor para ella es la ciudad: tanto la que divisamos a lo lejos como la que, subterránea, guarece a las peligrosas hormigas. Para que se le pase el susto, aquí se nos ha ocurrido sobrevolar con ella las páginas de un volumen publicado por la editorial Crítica que firma el biólogo norteamericano Edward O. Wilson. Se titula ‘Historias del mundo de las hormigas’ y en él, este entomólogo de Alabama nos enseña «cómo estas criaturas genéticamente superiores hablan, huelen y saborean y, sobre todo, luchan por la dominancia». Hoy os haremos llegar algunos fragmentos en las pujantes voces de Juan Suárez. Para ilustrar nuestro revoloteo, #DjπTito ha escogido canciones hormigueantes de Anni B Sweet, Vainica Doble, Adam & The Ants, Augustus Pablo, Charly García y algo de Spoken Word a cargo de El Hombrecito.

Estos son los temas que van a sonar:

Hormigas - Anni B Sweet - Universo por Estrenar

Fábulas. Las hormigas - Vainica Doble - Las canciones perdidas

Ants Invasion - Adam & The Ants - Kings Of The Wild Frontier

Black Ants Lane - Augustus Pablo - Dub, Reggae & Roots

Rap de las Hormigas - Charly García - Parte de la religión

Caribbean Ants - El Hombrecito - La última vuelta