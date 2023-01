31:24

Como las pasadas fiestas estuvimos lejos de este refugio, no pudimos compartir con #LaLiBéLuLa de Radio 3 un montón de cosas: las cenas y comidas, los dulces navideños, la ilusión de los más pequeños y la nostalgia de los más mayores. Por suerte para nuestra mascota, disponemos de un artilugio capaz de evocar todas esas cosas y muchas más: un volumen de cuentos del escritor leonés Pablo Andrés Escapa. El libro del que hablamos se titula «Herencias de Invierno» y fue publicado por la editorial Páginas de Espuma con ilustraciones de Lucie Duboeuf. En breve contaremos con la presencia en esencia de su autor, que nos presentará esta obra tan rica como mágica repleta de historias narradas con emoción y en un lenguaje que traspasa el tiempo. Hoy os acercaremos algunos fragmentos en las pujantes voces de Juan Suárez. En cuanto a la música, #DjπTito ilustrará este #VueloSinMotor con canciones y composiciones de June et Jim, Sting, Enya, Franco Battiato y Simon & Garfunkel contra las cuerdas del Midnite String Quartet.

Estos son los temas que van a sonar:

Hiver (Invierno) - June et Jim - Les forts

Now winter comes slowly - Sting - If on a winters night

White is in the winter night - Enya - And Winter Came

Inverno - Franco Battiato - Anthology. Le Nostre Anime CD3

A Hazy Shade of Winter (Simon & Garfunkel) - Midnite String Quartet - MSQ Performs Stranger Things Soundtrack