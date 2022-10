30:39

Algunos ya sabréis que, gracias a la disposición de sus alas, #LaLiBéLuLa de Radio es capaz de sostenerse en el aire ojo avizor para acechar a sus presas o disfrutar del paisaje mientras estas se presentan. Ella puede volar hacia delante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo y quizás por eso siente una especial atracción por los juegos de palabras cruzadas, el calambur, los retruécanos y, cómo no, por los palíndromos. Han sido precisamente estos los que ha usado nuestra mascota como punto de partida de este #VueloSinMotor. Tenía el Cuadrado Sator en el punto de mira, con toda su energizante carga esotérica, pero al final ha entrelazado su revoloteo con textos de George Pérez, Gonzalo Hidalgo Bayal y Julio Cortázar que os haremos llegar, insomnio mediante, en las pujantes voces de Juan Suárez. Por su lado, #DjπTito ha programado canciones, composiciones y brevedades de They Might Be Giants, Gabriel Le Mar, Los Ganglios en Lubricante, Mad Tree y Monserrat.

Estos son los temas que van a sonar:

I Palindrome I - They Might Be Giants - I Palindrome I

Palindrome - Gabriel Le Mar – Level

El señor logroñés (palíndromo) - Los Ganglios - Lubricante

Palíndromo (Tiny Set) - Mad Tree - MerKaBa

La Chica de Nombre Palíndromo - Monserrat - Monserrat