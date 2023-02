31:39

A #LaLiBéLuLa de Radio 3 no le llega el exoesqueleto al cuerpo. Está un poco asustada porque ha estado escuchando el Metaverso dedicado a Astroblema, el poemario de Carlos Asensio que trata sobre un apocalipsis imaginario por el impacto de un cuerpo astral, y se ha agobiado. Como ella no suele ver más allá de sus ojos compuestos -de la charca y sus alrededores- plantearse un cataclismo planetario la inquieta bastante. Por eso hemos decidido (aunque no es la primera vez) dedicar este #VueloSinMotor a presentarle un fin del mundo como otro cualquiera. El que resulta de mezclar el siempre exótico y energético spoken word de El Hombrecito con otros versos y textos de Samuel Solleiro y Óscar Esquivias que escucharéis, al borde del Armagedón, en las pujantes voces de Juan Suárez. Por su parte, #DjπTito ilustrará esta debacle con canciones y composiciones de Los Punsetes, Los Radiadores, St. Terrible y Garda.

Estos son los temas que van a sonar:

Fin del mundo - Los Punsetes - Los Punsetes

Llegó El Fin Del Mundo a Mi Barrio - El Hombrecito - Fin de la Transmisión

Llegamos tarde al Fin del Mundo - Los Radiadores - Manual de supervivencia

Skinless (Bodiless Dances for the End of Days) - St. Terrible - The Wonderful End of the World Side A

El Fin Del Mundo - Garda – Die, Technique, Die!