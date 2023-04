30:56

Es nuestra mascota el animal totémico de esta #HermandadDeSoñadores. Sabemos que sus #VuelosSinMotor toman impulso en los más diversos estímulos, pero también que las canciones, en las diversas lenguas del mundo, tienen un efecto casi inmediato en la capacidad de evocación de #LaLiBéLuLa de Radio 3. Hoy podremos comprobar una vez más cómo es fiel a sus costumbres a través de la traición. Si, amigos, porque ha sido una canción de la multi-instrumentista californiana Kristin Hayter, hasta hace poco Lingua Ignota, la que ha centrado el revoloteo de #LaLiBéLuLa. Un corte que se titula "Dou You Doubt Me Traitor", algo como “¿Dudas de mí, traidor?” que pertenece a su disco Calígula y en torno al cual hemos reunido un par de textos de Pilar Adón y Juan Carlos Méndez Guédez que escucharéis en las pujantes voces de Amaya Prieto, Carola Alba y Juan Suárez. Además, esta #mediahoradeevasión nuestro fiel #DjπTito pinchará canciones y composiciones de Lobisón, Lingua Ignota, Víctor Coyote y Jambalaya.

Estos son los temas que sonarán:

Soy un traidor - Lobison - Perro amor

Do You Doubt Me Traitor - Lingua Ignota - Caligula

Plazos Traicioneros - Víctor Coyote - De Pueblo y de Río

Tiempos traidores - Jambalaya - Tiempos traidores