31:01

Tras eones de lucha por la supervivencia, #LaLiBéLuLa de Radio 3, que ha podido resistir eventos casi ligados a la extinción y ha asistido impotente a la desaparición de los dinosaurios, el dodo y otras tantas especies, se conmueve ante los temores que siente el ser humano cuando reflexiona sobre ese tipo de situaciones. Por más que esté más o menos justificado, el miedo es libre; y el pánico se sirve a domicilio en todas las pantallas... Por todo esto, #LaLiBéLuLa quiere aprovechar dos avances musicales de Mr. Kilombo y Haythem Mahbouli para espantar nuestra zozobra. Entre ellos, hilará un #VueloSinMotor "extincionista" con algo del spoken-word de Versonautas y un par de textos de Bill Bryson y Geoff Dyer cargados de datos científicos y presagios animistas que os haremos llegar a través del tiempo, el espacio y el espectro hertziano, en las pujantes voces de Juan Suárez. #DjπTito, además del tema de Mr. Kilombo y el que da título al próximo disco del compositor tunecino Haythem Mahbouli, pinchará otras canciones y composiciones del Paolo Fresu Sextet, Paul Cuddeford con Tim Benjamin, Charles Mingus y Siniestro Total.

Estos son los temas que van a sonar:

En peligro de extinción - Mr. Kilombo

Mamut - Paolo Fresu Sextet - Mamut. Music for a Mime

Extinction - Paul Cuddeford & Tim Benjamin - The Forgotten

Haitian Fight Song - Charles Mingus - The Very Best Of Charles Mingus

Last man on earth - Haythem Mahbouli - Last Man On Earth

Pueblos del Mundo Extinguíos - Siniestro Total - Me Gusta Como Andas